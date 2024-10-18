Путин выступил против перемирия с Украиной «на неделю»

Президент РФ Владимир Путин выступил против перемирия на ограниченный промежуток времени. По его словам, России не нужно «перемирие на неделю, на две или на год», а нужны условия прочного мира.
«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год», — заявил Путин. По его словам, Россия примет только долгосрочное урегулирование конфликта с обеспечением полной безопасности для всех сторон.
В МИД РФ не раз заявляли, что Москва готова к мирному диалогу по Украине. Однако отмечали, что состояться разговор может при учете реалий на земле.
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