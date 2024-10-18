Путин выступил против перемирия с Украиной «на неделю»

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Россия не примет краткосрочное перемирие, заявил Путин
Россия не примет краткосрочное перемирие, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин выступил против перемирия на ограниченный промежуток времени. По его словам, России не нужно «перемирие на неделю, на две или на год», а нужны условия прочного мира.

«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год», — заявил Путин. По его словам, Россия примет только долгосрочное урегулирование конфликта с обеспечением полной безопасности для всех сторон. 

В МИД РФ не раз заявляли, что Москва готова к мирному диалогу по Украине. Однако отмечали, что состояться разговор может при учете реалий на земле.

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Президент РФ Владимир Путин выступил против перемирия на ограниченный промежуток времени. По его словам, России не нужно «перемирие на неделю, на две или на год», а нужны условия прочного мира. «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год», — заявил Путин. По его словам, Россия примет только долгосрочное урегулирование конфликта с обеспечением полной безопасности для всех сторон.  В МИД РФ не раз заявляли, что Москва готова к мирному диалогу по Украине. Однако отмечали, что состояться разговор может при учете реалий на земле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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