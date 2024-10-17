Экс-главу банка «Открытие» объявили в международный розыск

Экс-директор банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев объявлен в федеральный и международный розыск в связи с расследованием дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами дела.
«Дмитрий Ромаев стал фигурантом уголовного дела о растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере», — передает РБК слова источника. По информации инсайдера, Ромаев сейчас активно разыскивается правоохранительными органами.
Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальное наказание за такого рода преступление может достигать до 10 лет лишения свободы. Данные о розыске Ромаева подтверждают серьезность предъявляемых обвинений и масштаб расследования. Следствие ходатайствует о заочном аресте Дмитрия Ромаева.
Он являлся гендиректором банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год, а с 2016 года был назначен председателем наблюдательного совета. После ухода из банка Ромаев занимался промышленными и высокотехнологичными проектами, в том числе возглавлял совет директоров инвестиционной компании Waarde Capital.
Ранее в международный розыск была объявлена телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом). Она обвиняется в оправдании терроризма. Следственный комитет России завел на нее уголовное дело после того, как она выразила радость в соцсетях по поводу атак украинских беспилотников на российские города. Однако виноватой себя телеведущая не считает.
*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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