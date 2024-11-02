Разрешение на отправку 60 граждан Чехии в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое дал президент республики Петр Павел, говорит о том, что ему не нужны свои сограждане. Это мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова.
«А я вам хочу сказать, как это называется: президенту Чехии тоже не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — заявила дипломат в ходе онлайн-брифинга. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ, а также в социальных сетях. Она отметила, что на международных площадках «сторонники Киевского режима и руководство Чехии будут делать вид, что обеспокоены судьбой военнопленных».
Ранее стало известно о том, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-секретарь лидера республики Филиппа Платоша.
«Заявления с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ президенту подали в общей сложности более 180 чехов», — рассказал Платош. Его слова передает «Чешское радио».
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