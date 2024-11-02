Захарова: президенту Чехии не нужны его сограждане

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Захарова заявила, что руководство Чехии будет делать вид, что обеспокоено судьбой своих военнопленных
Захарова заявила, что руководство Чехии будет делать вид, что обеспокоено судьбой своих военнопленных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разрешение на отправку 60 граждан Чехии в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое дал президент республики Петр Павел, говорит о том, что ему не нужны свои сограждане. Это мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова. 

«А я вам хочу сказать, как это называется: президенту Чехии тоже не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — заявила дипломат в ходе онлайн-брифинга. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ, а также в социальных сетях. Она отметила, что на международных площадках «сторонники Киевского режима и руководство Чехии будут делать вид, что обеспокоены судьбой военнопленных». 

Ранее стало известно о том, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-секретарь лидера республики Филиппа Платоша.

«Заявления с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ президенту подали в общей сложности более 180 чехов», — рассказал Платош. Его слова передает «Чешское радио».

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Разрешение на отправку 60 граждан Чехии в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое дал президент республики Петр Павел, говорит о том, что ему не нужны свои сограждане. Это мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова.  «А я вам хочу сказать, как это называется: президенту Чехии тоже не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — заявила дипломат в ходе онлайн-брифинга. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ, а также в социальных сетях. Она отметила, что на международных площадках «сторонники Киевского режима и руководство Чехии будут делать вид, что обеспокоены судьбой военнопленных».  Ранее стало известно о том, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-секретарь лидера республики Филиппа Платоша. «Заявления с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ президенту подали в общей сложности более 180 чехов», — рассказал Платош. Его слова передает «Чешское радио».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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