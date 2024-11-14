Лжегубернатор Петербурга угрожал историку «карой» от генерала МВД

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Мошенник с лицом Беглова пытался запугать историка Лурье
Мошенник с лицом Беглова пытался запугать историка Лурье Фото:

Мошенник, представившийся губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, созвонился по видеосвязи с известным историком Львом Лурье. В ходе разговора он пытался запугать историка угрозами от имени генерала МВД России Александра Горового.

По словам Лурье, мошенник звучал довольно убедительно, однако различия в манере речи вызвали подозрение. «Голос Лжебеглова был похож на настоящего, но манера речи сильно отличалась. В реальности наш губернатор говорит более просторечно, разговорно. Его двойник изрекался более литературно, с канцеляризмами», — сообщил историк SPB.KP.RU. 

Ориентироваться по внешнему виду кабинета губернатора, который показывался в видеозвонке, историку также не удалось. Лурье признался, что не имел возможности посетить рабочее место настоящего Беглова и не мог точно сказать, находится ли мошенник в поддельном кабинете.

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Мошенник, представившийся губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, созвонился по видеосвязи с известным историком Львом Лурье. В ходе разговора он пытался запугать историка угрозами от имени генерала МВД России Александра Горового. По словам Лурье, мошенник звучал довольно убедительно, однако различия в манере речи вызвали подозрение. «Голос Лжебеглова был похож на настоящего, но манера речи сильно отличалась. В реальности наш губернатор говорит более просторечно, разговорно. Его двойник изрекался более литературно, с канцеляризмами», — сообщил историк SPB.KP.RU.  Ориентироваться по внешнему виду кабинета губернатора, который показывался в видеозвонке, историку также не удалось. Лурье признался, что не имел возможности посетить рабочее место настоящего Беглова и не мог точно сказать, находится ли мошенник в поддельном кабинете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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