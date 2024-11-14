Лжегубернатор Петербурга угрожал историку «карой» от генерала МВД

Мошенник, представившийся губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, созвонился по видеосвязи с известным историком Львом Лурье. В ходе разговора он пытался запугать историка угрозами от имени генерала МВД России Александра Горового.
По словам Лурье, мошенник звучал довольно убедительно, однако различия в манере речи вызвали подозрение. «Голос Лжебеглова был похож на настоящего, но манера речи сильно отличалась. В реальности наш губернатор говорит более просторечно, разговорно. Его двойник изрекался более литературно, с канцеляризмами», — сообщил историк SPB.KP.RU.
Ориентироваться по внешнему виду кабинета губернатора, который показывался в видеозвонке, историку также не удалось. Лурье признался, что не имел возможности посетить рабочее место настоящего Беглова и не мог точно сказать, находится ли мошенник в поддельном кабинете.
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