Politico: Германия просит ЕС ограничит российским дипломатам доступ в Европу

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Германия призывает занять более жесткую позицию по отношению к РФ
Германия призывает занять более жесткую позицию по отношению к РФ Фото:

Германия предложила остальным странам Европы ограничить доступ российским дипломатам в страны ЕС. По данным СМИ, инициатива была предложена на фоне обеспокоенности по поводу «гибридных угроз».

«Германия призывает ЕС занять более жесткую позицию в отношении гибридных угроз, исходящих от России, в том числе путем расширения санкций и ограничения доступа в Европу дипломатических миссий Москвы», — передает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Под «гибридными угрозами» понимается применение скоординированных информационных манипуляций и вмешательств со стороны РФ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ВСУ будут получать европейскую военную помощь и после завершения украинского конфликта. По его словам, это необходимо для обеспечения «безопасного будущего» страны. Об этом писал телеканал RT.

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Германия предложила остальным странам Европы ограничить доступ российским дипломатам в страны ЕС. По данным СМИ, инициатива была предложена на фоне обеспокоенности по поводу «гибридных угроз». «Германия призывает ЕС занять более жесткую позицию в отношении гибридных угроз, исходящих от России, в том числе путем расширения санкций и ограничения доступа в Европу дипломатических миссий Москвы», — передает  Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Под «гибридными угрозами» понимается применение скоординированных информационных манипуляций и вмешательств со стороны РФ. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ВСУ будут получать европейскую военную помощь и после завершения украинского конфликта. По его словам, это необходимо для обеспечения «безопасного будущего» страны. Об этом писал телеканал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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