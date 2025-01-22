Politico: Германия просит ЕС ограничит российским дипломатам доступ в Европу

Германия предложила остальным странам Европы ограничить доступ российским дипломатам в страны ЕС. По данным СМИ, инициатива была предложена на фоне обеспокоенности по поводу «гибридных угроз».
«Германия призывает ЕС занять более жесткую позицию в отношении гибридных угроз, исходящих от России, в том числе путем расширения санкций и ограничения доступа в Европу дипломатических миссий Москвы», — передает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Под «гибридными угрозами» понимается применение скоординированных информационных манипуляций и вмешательств со стороны РФ.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ВСУ будут получать европейскую военную помощь и после завершения украинского конфликта. По его словам, это необходимо для обеспечения «безопасного будущего» страны. Об этом писал телеканал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.