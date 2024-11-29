ВТБ предупредил о новой схеме мошенников через WhatsApp*

Мошенники придумали очередной способ обмана россиян, на этот раз при помощи мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Злоумышленники под видом сотрудников ЖКХ и других сервисов устанавливают на телефон жертвы специальную программу, при помощи которой получают полный контроль над телефоном. Таким образом, например, они могут получить доступ к банковским приложениям. Об этом сообщает ВТБ.
«ВТБ предупредил об атаках мошенников через WhatsApp под видом работников ЖКХ и госсервисов. Злоумышленники ради якобы оказания помощи устанавливают через мессенджер на устройство жертвы программу удаленного доступа и получают над ним полный контроль», — предупредили представители банка в разговоре с ТАСС. Он добавил, что при помощи взлома телефона преступники получают контроль над всеми сервисами пользователя — от портала «Госуслуги» до банковских приложений.
В «Лаборатории Касперского» также предупреждали, что мошенники могут использовать поздравительные открытки в WhatsApp для взлома. Зачастую, они содержат фишинговые ссылки на небезопасные сайты.
*является продуктом корпорации Meta — признанная в РФ экстремистская организация
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