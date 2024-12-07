В Госдуме назвали выгодный способ покупки квартиры без ипотеки

Депутат Гаврилов: альтернативой ипотеке при покупке квартиры является лизинг
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Лизинг подходит для тех, кто не может оформить ипотеку или регулярно получает отказы, заявил Гаврилов
Лизинг подходит для тех, кто не может оформить ипотеку или регулярно получает отказы, заявил Гаврилов Фото:

Альтернативным вариантом приобретения квартиры без использования ипотеки является жилищный лизинг. Об этом сообщил депутат Сергей Гаврилов.

«Лизинг — это когда вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение десяти лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — передает слова Гаврилова «Российская газета». 

Он добавил, что первоначальный взнос составляет 10-40%, тогда как в ипотеке он увеличился до 30-50%. Лизинг также требует минимального пакета документов (паспорт, СНИЛС, ИНН) и позволяет вносить арендные платежи нефиксированными суммами.

Однако, по словам Гаврилова, есть и риски: квартира остается в собственности лизинговой компании до полной оплаты, что может вызвать проблемы в случае  ее банкротства. Лизинг подходит тем, кому ипотека недоступна или кто сталкивается с отказами в ее оформлении.

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Альтернативным вариантом приобретения квартиры без использования ипотеки является жилищный лизинг. Об этом сообщил депутат Сергей Гаврилов. «Лизинг — это когда вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение десяти лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — передает слова Гаврилова «Российская газета».  Он добавил, что первоначальный взнос составляет 10-40%, тогда как в ипотеке он увеличился до 30-50%. Лизинг также требует минимального пакета документов (паспорт, СНИЛС, ИНН) и позволяет вносить арендные платежи нефиксированными суммами. Однако, по словам Гаврилова, есть и риски: квартира остается в собственности лизинговой компании до полной оплаты, что может вызвать проблемы в случае  ее банкротства. Лизинг подходит тем, кому ипотека недоступна или кто сталкивается с отказами в ее оформлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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