В Госдуме назвали выгодный способ покупки квартиры без ипотеки

Альтернативным вариантом приобретения квартиры без использования ипотеки является жилищный лизинг. Об этом сообщил депутат Сергей Гаврилов.
«Лизинг — это когда вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение десяти лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — передает слова Гаврилова «Российская газета».
Он добавил, что первоначальный взнос составляет 10-40%, тогда как в ипотеке он увеличился до 30-50%. Лизинг также требует минимального пакета документов (паспорт, СНИЛС, ИНН) и позволяет вносить арендные платежи нефиксированными суммами.
Однако, по словам Гаврилова, есть и риски: квартира остается в собственности лизинговой компании до полной оплаты, что может вызвать проблемы в случае ее банкротства. Лизинг подходит тем, кому ипотека недоступна или кто сталкивается с отказами в ее оформлении.
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