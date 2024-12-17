Вучичу срочно потребовался разговор с Путиным

Вучич хочет обсудить с Путиным новый газовый контракт и санкции США
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Вучич заявил о необходимости обязательного разговора с Владимиром Путиным
Вучич заявил о необходимости обязательного разговора с Владимиром Путиным Фото:

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал предстоящие переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В рамках этих переговоров обсудят возможность заключения нового газового контракта и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS, частично принадлежащей России.

«Мне придется поговорить с Путиным о санкциях NIS и газовом соглашении. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то еще, посмотрим», — сказал Вучич на заседании сербского правительства, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что данное мероприятие должно обязательно состояться.

Ранее Вучич объявил о вероятности введения США санкций против компании NIS, большинство акций которой находится в владении структур «Газпрома». Вучич предположил, что такие действия могут быть направлены на то, чтобы принудить Сербию к применению санкционных мер против России. Однако он подчеркнул, что Белград не будет следовать этому курсу.

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Президент Сербии Александр Вучич анонсировал предстоящие переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В рамках этих переговоров обсудят возможность заключения нового газового контракта и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS, частично принадлежащей России. «Мне придется поговорить с Путиным о санкциях NIS и газовом соглашении. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то еще, посмотрим», — сказал Вучич на заседании сербского правительства, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что данное мероприятие должно обязательно состояться. Ранее Вучич объявил о вероятности введения США санкций против компании NIS, большинство акций которой находится в владении структур «Газпрома». Вучич предположил, что такие действия могут быть направлены на то, чтобы принудить Сербию к применению санкционных мер против России. Однако он подчеркнул, что Белград не будет следовать этому курсу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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