Вучичу срочно потребовался разговор с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал предстоящие переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В рамках этих переговоров обсудят возможность заключения нового газового контракта и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS, частично принадлежащей России.
«Мне придется поговорить с Путиным о санкциях NIS и газовом соглашении. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то еще, посмотрим», — сказал Вучич на заседании сербского правительства, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что данное мероприятие должно обязательно состояться.
Ранее Вучич объявил о вероятности введения США санкций против компании NIS, большинство акций которой находится в владении структур «Газпрома». Вучич предположил, что такие действия могут быть направлены на то, чтобы принудить Сербию к применению санкционных мер против России. Однако он подчеркнул, что Белград не будет следовать этому курсу.
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