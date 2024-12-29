Двести пассажиров Utair не могут улететь из Москвы во Владикавказ

Рейс Utair из Москвы во Владикавказ перенесли уже более 10 раз. Задержка времени вылета составляет 12 часов. Почти 200 пассажиров вынуждены ожидать в аэропорту.
«Почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково: уже около 12 часов они не могут улететь во Владикавказ… Пассажиры авиакомпании Utair рассказали, что их рейс 395 во Владикавказ переносили с 00:25 более десяти раз… При том что минимум один рейс Москва — Владикавказ уже вылетел», — пишет информационный портал Life.ru.
Изначальная причина задержки — сильный снегопад в аэропорте прибытия. Новое время вылета — 14:30.
По словам одной из пассажирок, их разместили в отеле только после семи часов ожидания, при этом воду и питание никто не предоставлял. Позже пассажирам пришли сообщения, что денежные средства, потраченные на еду, будут возмещены в размере 700 рублей.
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