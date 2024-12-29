Двести пассажиров Utair не могут улететь из Москвы во Владикавказ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс Utair из Москвы во Владикавказ задерживается на 12 часов
Рейс Utair из Москвы во Владикавказ задерживается на 12 часов Фото:

Рейс Utair из Москвы во Владикавказ перенесли уже более 10 раз. Задержка времени вылета составляет 12 часов. Почти 200 пассажиров вынуждены ожидать в аэропорту.

«Почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково: уже около 12 часов они не могут улететь во Владикавказ… Пассажиры авиакомпании Utair рассказали, что их рейс 395 во Владикавказ переносили с 00:25 более десяти раз… При том что минимум один рейс Москва — Владикавказ уже вылетел», — пишет информационный портал Life.ru.

Изначальная причина задержки — сильный снегопад в аэропорте прибытия. Новое время вылета — 14:30.

По словам одной из пассажирок, их разместили в отеле только после семи часов ожидания, при этом воду и питание никто не предоставлял. Позже пассажирам пришли сообщения, что денежные средства, потраченные на еду, будут возмещены в размере 700 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс Utair из Москвы во Владикавказ перенесли уже более 10 раз. Задержка времени вылета составляет 12 часов. Почти 200 пассажиров вынуждены ожидать в аэропорту. «Почти 200 пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково: уже около 12 часов они не могут улететь во Владикавказ… Пассажиры авиакомпании Utair рассказали, что их рейс 395 во Владикавказ переносили с 00:25 более десяти раз… При том что минимум один рейс Москва — Владикавказ уже вылетел», — пишет информационный портал Life.ru. Изначальная причина задержки — сильный снегопад в аэропорте прибытия. Новое время вылета — 14:30. По словам одной из пассажирок, их разместили в отеле только после семи часов ожидания, при этом воду и питание никто не предоставлял. Позже пассажирам пришли сообщения, что денежные средства, потраченные на еду, будут возмещены в размере 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...