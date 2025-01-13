13 января 2025

Мишустин наградил главу СЖР Соловьева почетной грамотой Правительства РФ

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Мишустин подписал распоряжение
Мишустин подписал распоряжение Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил главу Союза журналистов России Владимира Соловьева почетной грамотой Правительства РФ. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу наградить Почетной грамотой Правительства Российской Федерации председателя Общероссийской общественной организации „Союз журналистов России“ Соловьева Владимира Геннадиевича», — говорится в распоряжении.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил главу Союза журналистов России Владимира Соловьева почетной грамотой Правительства РФ. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу наградить Почетной грамотой Правительства Российской Федерации председателя Общероссийской общественной организации „Союз журналистов России“ Соловьева Владимира Геннадиевича», — говорится в распоряжении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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