Мишустин наградил главу СЖР Соловьева почетной грамотой Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил главу Союза журналистов России Владимира Соловьева почетной грамотой Правительства РФ. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу наградить Почетной грамотой Правительства Российской Федерации председателя Общероссийской общественной организации „Союз журналистов России“ Соловьева Владимира Геннадиевича», — говорится в распоряжении.
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