Евросоюз назвал выборы в Беларуси фиктивными

Глава дипломатии ЕС Каллас: выборы в Беларуси фиктивны
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ЕС читает выборы в Беларуси фиктивными
ЕС читает выборы в Беларуси фиктивными Фото:

Выборы президента Беларуси, которые проходили в республике 26 января, нельзя назвать демократичными и свободными. Такое заявление сделала Кая Каллас, занимающая пост главы дипломатии Евросоюза (ЕС).

«Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет», — выразила свою позицию Каллас в совместном заявлении при участии члена Еврокомиссии по расширению ЕС Марты Кос. 

В заявлении сказано, что Евросоюз продолжит вводить санкции против властей республики Беларусь. При этом продолжит оказывать «финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре», говорится в сообщении. 

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Выборы президента Беларуси, которые проходили в республике 26 января, нельзя назвать демократичными и свободными. Такое заявление сделала Кая Каллас, занимающая пост главы дипломатии Евросоюза (ЕС). «Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет», — выразила свою позицию Каллас в совместном заявлении при участии члена Еврокомиссии по расширению ЕС Марты Кос.  В заявлении сказано, что Евросоюз продолжит вводить санкции против властей республики Беларусь. При этом продолжит оказывать «финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре», говорится в сообщении. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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