Евросоюз назвал выборы в Беларуси фиктивными

Выборы президента Беларуси, которые проходили в республике 26 января, нельзя назвать демократичными и свободными. Такое заявление сделала Кая Каллас, занимающая пост главы дипломатии Евросоюза (ЕС).
«Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет», — выразила свою позицию Каллас в совместном заявлении при участии члена Еврокомиссии по расширению ЕС Марты Кос.
В заявлении сказано, что Евросоюз продолжит вводить санкции против властей республики Беларусь. При этом продолжит оказывать «финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре», говорится в сообщении.
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