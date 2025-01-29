Ученые нашли связь между плохой микрофлорой рта и риском деменции

University of Exeter: микрофлора рта оказывает влияние на развитие деменции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плохо сбалансированная микрофлора рта может усугублять умственные проблемы
Плохо сбалансированная микрофлора рта может усугублять умственные проблемы Фото:

Ученые из Эксетерского университета обнаружили связь между микрофлорой рта и риском развития деменции. Плохо сбалансированная микрофлора может усугублять умственные проблемы по мере старения.

«Микрофлора полости рта может влиять на умственные способности с возрастом», — передает результаты исследования ученых «Ридус». Там добавили, что выделяются два механизма: патогенные бактерии могут попадать в кровоток и влиять на мозг, а также вредные микроорганизмы вытесняют полезные бактерии, необходимые для синтеза оксида азота, важного для функции нейронов.

В исследовании анализировался микробный состав рта у 115 участников, среди которых 55 имели когнитивные нарушения. У людей с такими нарушениями высокая концентрация бактерий Neisseria была связана с лучшими результатами в тестах на исполнительные функции.

Напротив, высокая численность бактерий рода Porphyromonas предсказывала наличие нарушений, а Prevotella intermedia ассоциировалась с геном APOE4, который увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний. Ученые также отмечают, что рацион играет важную роль в формировании микробиома, и диеты, богатые пищевыми нитратами, способствуют развитию полезных бактерий, что может иметь положительное влияние на когнитивные функции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые из Эксетерского университета обнаружили связь между микрофлорой рта и риском развития деменции. Плохо сбалансированная микрофлора может усугублять умственные проблемы по мере старения. «Микрофлора полости рта может влиять на умственные способности с возрастом», — передает результаты исследования ученых «Ридус». Там добавили, что выделяются два механизма: патогенные бактерии могут попадать в кровоток и влиять на мозг, а также вредные микроорганизмы вытесняют полезные бактерии, необходимые для синтеза оксида азота, важного для функции нейронов. В исследовании анализировался микробный состав рта у 115 участников, среди которых 55 имели когнитивные нарушения. У людей с такими нарушениями высокая концентрация бактерий Neisseria была связана с лучшими результатами в тестах на исполнительные функции. Напротив, высокая численность бактерий рода Porphyromonas предсказывала наличие нарушений, а Prevotella intermedia ассоциировалась с геном APOE4, который увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний. Ученые также отмечают, что рацион играет важную роль в формировании микробиома, и диеты, богатые пищевыми нитратами, способствуют развитию полезных бактерий, что может иметь положительное влияние на когнитивные функции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...