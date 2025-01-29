Ученые нашли связь между плохой микрофлорой рта и риском деменции

Ученые из Эксетерского университета обнаружили связь между микрофлорой рта и риском развития деменции. Плохо сбалансированная микрофлора может усугублять умственные проблемы по мере старения.
«Микрофлора полости рта может влиять на умственные способности с возрастом», — передает результаты исследования ученых «Ридус». Там добавили, что выделяются два механизма: патогенные бактерии могут попадать в кровоток и влиять на мозг, а также вредные микроорганизмы вытесняют полезные бактерии, необходимые для синтеза оксида азота, важного для функции нейронов.
В исследовании анализировался микробный состав рта у 115 участников, среди которых 55 имели когнитивные нарушения. У людей с такими нарушениями высокая концентрация бактерий Neisseria была связана с лучшими результатами в тестах на исполнительные функции.
Напротив, высокая численность бактерий рода Porphyromonas предсказывала наличие нарушений, а Prevotella intermedia ассоциировалась с геном APOE4, который увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний. Ученые также отмечают, что рацион играет важную роль в формировании микробиома, и диеты, богатые пищевыми нитратами, способствуют развитию полезных бактерий, что может иметь положительное влияние на когнитивные функции.
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