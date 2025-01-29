Финляндия разработала для ВСУ новый дрон-камикадзе

В Финляндии разработан новый дрон-камикадзе с повышенной грузоподъемностью, который будет применяться на Украине. Об этом сообщила финская оборонная компания Insta.
«Компания Insta разработала новую, более эффективную версию комбинации дрона и запатентованного взрывного заряда», — говорится на официальном сайте компании. Подчеркивается, что новый БПЛА является результатом международной работы.
Новая модель дрона, доступная пока только для «украинского рынка», в будущем появится и в странах НАТО, сообщает производитель. Дрон-камикадзе под названием Insta Steel Eagle способен доставлять взрывной заряд к цели, причем заряд прикрепляется снизу, а сам дрон взрывается над целью.
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