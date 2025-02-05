Германия нашла новое применение «Северному потоку — 2»

Трубопровод «Северный поток — 2» могут использовать для импорта «зеленого» водорода из Финляндии в Германию. По информации Handelsblatt, данный вариант поддерживается консорциумом, который работает над созданием водородного трубопровода в регионе Балтийского моря.
«Балтийскому трубопроводу „Северный поток — 2“ может быть дана новая жизнь. По информации из правительственных и промышленных кругов, обсуждается возможность использования участка газопровода для импорта зеленого водорода из Финляндии», — передает издание. Такой подход позволил бы использовать существующую инфраструктуру для доставки водорода, что, по мнению участников консорциума, является более экономичным решением.
Тем временем, правительство ФРГ официально отрицает наличие планов относительно будущего использования «Северного потока — 2». Однако, как отмечает издание, если к 9 мая 2025 года не будет принято решение о возобновлении использования трубопровода, компания Nord Stream 2 AG может быть ликвидирована. Это грозит серьезными финансовыми потерями для немецких компаний, вложивших средства в проект.
Ранее датское энергетическое агентство предоставило разрешение компании Nord Stream 2 AG, оперирующей газопроводом «Северный поток», на консервацию одной из линий этого поврежденного трубопровода. Ожидается, что консервационные работы начнутся в период с апреля по сентябрь 2025 года и займут от двух до трех недель.
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