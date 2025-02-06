Украина получила первые французские истребители

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Украина получила первую партию французских истребителей (архивное фото)
Украина получила первую партию французских истребителей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украину прибыла первая партия французских истребителей Mirage 2000. Об этом написал в соцсетях министр обороны Франции Себастьян Лекорню. 

«Франция объявила о поставке на Украину [истребителей] Mirage 2000. Первые из них прибыли сегодня в страну», — написал Лекорню в X. Кроме того, часть украинских военных прошли подготовку по управлению данной техникой. 

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах передать Украине истребителей Mirage 2000. Он также добавил, что до конца года начнется подготовка украинских летчиков. Макрон подчеркнул, что передаваемое вооружение не будет использоваться для атак на мирное население в России. В октябре того же года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню уточнил, что передача самолетов состоится в первом квартале 2025 года.

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На Украину прибыла первая партия французских истребителей Mirage 2000. Об этом написал в соцсетях министр обороны Франции Себастьян Лекорню.  «Франция объявила о поставке на Украину [истребителей] Mirage 2000. Первые из них прибыли сегодня в страну», — написал  Лекорню в X. Кроме того, часть украинских военных прошли подготовку по управлению данной техникой.  В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах передать Украине истребителей Mirage 2000. Он также добавил, что до конца года начнется подготовка украинских летчиков. Макрон подчеркнул, что передаваемое вооружение не будет использоваться для атак на мирное население в России. В октябре того же года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню уточнил, что передача самолетов состоится в первом квартале 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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