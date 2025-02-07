Врач предупредил о новом смертельном вирусе из США

В американском штате Алабама зафиксирован новый вирус Кэмп-Хилл, который по своей природе напоминает вирусы Нипах и Хендра. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.
«Вирус предварительно классифицирован как сходный с Нипахом и Хендрой генипавирус», — передает слова Коновалова aif.ru. Он добавил, что такие вирусы распространены среди животных, таких как летучие мыши и землеройки. На сегодняшний день вирус не был обнаружен у людей, и случаи его передачи от животных крайне редки.
Современные диагностические методы позволяют идентифицировать новые вирусы, и ученые продолжают следить за их воздействием на человека. Хотя многие из подобных вирусов переносятся бессимптомно, они могут вызвать серьезные заболевания, включая воспаление центральной и периферической нервной системы и тяжелые поражения легких. Поэтому медики внимательно отслеживают пациентов с неясными симптомами и аномальными тестами на наличие новых генипавирусов, заключил Коновалов.
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