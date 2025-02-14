ВК проведет женский форум с Мизулиной и Михалковой

ВК проведет женский форум с Мизулиной и Меньшовой
© Служба новостей «URA.RU»
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VK организует в Москве масштабный женский форум со звездами
VK организует в Москве масштабный женский форум со звездами Фото:

«Форум в большом городе» от VK соберет более 80 экспертов из различных сфер, включая спорт, культуру, медиа и бизнес. Среди участников такие известные личности журналист и креативный консультант Алена Долецкая, актриса и телеведущая Юлия Меньшова и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. 

Само мероприятие состоится в Москве 5 марта. «Гостями „Форума в большом городе“ станут блогеры, медиаменеджеры, авторы контента и креаторы, которые используют цифровые платформы для самореализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе VK. 

В частности, Екатерина Мизулина обсудит влияние современных медиатехнологий на индустрию. Первая солистка Мариинского татра Мария Хорева, актриса Анна Михалкова и журналист  Алена Долецкая расскажут о развитии и эволюции культурного кода РФ. А историк искусств Вика Чума глубже взглянет на скрытые смыслы. 

Организаторы подчеркивают, что форум станет площадкой для авторов, стремящихся к самореализации через цифровые платформы. Открытая трансляция мероприятия будет доступна в сообществе форума ВКонтакте.

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«Форум в большом городе» от VK соберет более 80 экспертов из различных сфер, включая спорт, культуру, медиа и бизнес. Среди участников такие известные личности журналист и креативный консультант Алена Долецкая, актриса и телеведущая Юлия Меньшова и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.  Само мероприятие состоится в Москве 5 марта. «Гостями „Форума в большом городе“ станут блогеры, медиаменеджеры, авторы контента и креаторы, которые используют цифровые платформы для самореализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе VK.  В частности, Екатерина Мизулина обсудит влияние современных медиатехнологий на индустрию. Первая солистка Мариинского татра Мария Хорева, актриса Анна Михалкова и журналист  Алена Долецкая расскажут о развитии и эволюции культурного кода РФ. А историк искусств Вика Чума глубже взглянет на скрытые смыслы.  Организаторы подчеркивают, что форум станет площадкой для авторов, стремящихся к самореализации через цифровые платформы. Открытая трансляция мероприятия будет доступна в сообществе форума ВКонтакте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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