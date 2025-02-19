В России ограничили круг подозреваемых, которых можно сажать под арест

Госдума приняла закон, ограничивающий случаи заключения под стражу лиц, которые обвиняются в совершении ненасильственных преступлений, а также женщин с малолетними детьми и лиц с тяжелыми заболеваниями. Закон был одобрен в третьем и окончательном чтении, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Закон сужает такую меру пресечения как взятие под стражу. Абсолютно правильный законопроект. Общество его поддерживает», — заявил Крашенинников. Его слова передает «Интерфакс».
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что заключение под стражу является строгой мерой, значительно ограничивающей конституционные права на свободу. Теперь судам будет необходимо учитывать отсутствие насилия или угрозы его применения при выборе меры пресечения для подозреваемых или обвиняемых.
В соответствии с новой нормой, несовершеннолетние, беременные женщины, единственные родители, усыновители или опекуны детей, в том числе детей с инвалидностью, могут быть взяты под стражу в случае подозрения или обвинения в совершении преступлений тяжкого или особо тяжкого характера. В редких исключительных обстоятельствах заключение под стражу также допустимо при подозрении или обвинении в совершении преступления средней тяжести, если оно сопряжено с насильственными действиями или угрозами насилия. Арест возможен также в случаях, когда личность подозреваемого или обвиняемого не может быть установлена.
Новая норма законодательства также предписывает, что при определении необходимости заключения под стражу следует учитывать, было ли преступление совершено с применением насилия или угрозы его применения. Помимо этого, заключение под стражу лиц, страдающих от тяжелых заболеваний, перечень которых был утвержден правительством РФ, является недопустимым. Диагноз должен быть подтвержден соответствующими медицинскими документами.
Кроме того, происходит расширение перечня экономических преступлений, для которых не предусмотрено содержание под стражей. Также устанавливается список преступлений средней тяжести, при совершении которых возможно заключение под стражу, независимо от наличия или отсутствия насильственных действий. Помимо этого, данные положения также применимы к определенным преступлениям в области миграции и к преступлениям против государственной власти.
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