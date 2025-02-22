РБК : уходящий Ситибанк простит тысяче россиян долги

Некоторые клиенты Ситибанка в России получили уведомления о списании их долгов в связи с выводом банка из российского рынка. Эта же информация размещена на официальном сайте компании. Эксперты отмечают, что подобные меры являются редкостью, и предполагают, что банку не удалось найти покупателей для этих долгов.
Ситибанк, подконтрольный американской Citigroup, начал рассылать сообщения клиентам-физлицам о возможности прощения их долга по кредитам. На сайте компании на главной странице есть ссылка на инструкцию по закрытию счетов и других продуктов банка. Эксперты РБК отметили, что клиентам следует учитывать возможное начисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в результате прощения долгов.
Источники сообщили, что речь идет о примерно одной тысяче кредитных договоров. По словам одного источника, списание затронет преимущественно проблемные долги, которые банк не смог продать другим участникам рынка. Однако точный объем такой задолженности не был обнародован.
Согласно информации на официальном сайте Ситибанка, компания отправит уведомления по каждому кредитному продукту индивидуально. Уведомления включают в себя подробные сведения о списании задолженности, при этом от заемщиков не требуется никаких дополнительных действий для начала процесса списания. Ситибанк обязуется самостоятельно передать данные о списании долга в кредитные бюро. Эта информация будет отображена в кредитной истории как завершение обязательств по кредитному договору из-за его прощения и обычно не оказывает отрицательного влияния. Банки обычно фокусируются на проверке факта своевременного обслуживания задолженности до ее просрочки. По завершении процесса списания долга Ситибанк отправит заемщикам повторное подтверждающее письмо. Тем не менее, заемщикам также советуют обратиться в службу поддержки CityPhone для окончательного закрытия текущего счета и получения справки об отсутствии текущей задолженности.
Для клиентов, которые использовали страховую программу банка для защиты заемщиков, предусмотрена возможность получения страховой выплаты за период, когда страхование не было использовано. Кроме того, заемщики имеют право досрочно погасить кредит полностью до начала процедуры его списания.
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