ВС РФ ударили по зданию, где находился замкомандира бригады ВСУ

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ВС РФ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
ВС РФ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские Воздушно-космические силы 23 февраля нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в селе Комар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал «Донбасский партизан».

«Прямое попадание привело к детонации 155-мм снарядов в хранилище, которая продолжалась около получаса. В результате полностью разрушено капитальное здание, где противник организовал укрепленные огневые точки и пункт управления», — говорится в сообщении канала. 

В момент удара в здании находились военнослужащие 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, включая заместителя командира бригады. Сообщается, что подразделение понесло значительные потери. Также была уничтожена военная техника и транспортные средства. По информации от местных источников, в районе, где был нанесен удар, наблюдаются сбои в системе связи.

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Российские Воздушно-космические силы 23 февраля нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в селе Комар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал «Донбасский партизан». «Прямое попадание привело к детонации 155-мм снарядов в хранилище, которая продолжалась около получаса. В результате полностью разрушено капитальное здание, где противник организовал укрепленные огневые точки и пункт управления», — говорится в сообщении канала.  В момент удара в здании находились военнослужащие 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, включая заместителя командира бригады. Сообщается, что подразделение понесло значительные потери. Также была уничтожена военная техника и транспортные средства. По информации от местных источников, в районе, где был нанесен удар, наблюдаются сбои в системе связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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