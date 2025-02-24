ВС РФ ударили по зданию, где находился замкомандира бригады ВСУ

Российские Воздушно-космические силы 23 февраля нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в селе Комар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал «Донбасский партизан».
«Прямое попадание привело к детонации 155-мм снарядов в хранилище, которая продолжалась около получаса. В результате полностью разрушено капитальное здание, где противник организовал укрепленные огневые точки и пункт управления», — говорится в сообщении канала.
В момент удара в здании находились военнослужащие 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, включая заместителя командира бригады. Сообщается, что подразделение понесло значительные потери. Также была уничтожена военная техника и транспортные средства. По информации от местных источников, в районе, где был нанесен удар, наблюдаются сбои в системе связи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.