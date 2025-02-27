Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор группе из 12 человек, обвиняемых в участии в преступном сообществе, занимавшемся незаконным сбытом наркотиков. В сумме они получили 143 года лишения свободы. Об этом пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Указанные лица, действуя в соответствии с определенной организатором целью — извлечением финансовой выгоды, приступили к выполнению возложенных на них функций, обозначенных в преступной иерархии, как должности „розничного и оптового курьера“, „оператора“, „администратора“, „помощника руководителя“. Члены группы использовали сложную многоуровневую систему для сбыта наркотиков, включая предварительное размещение товара в тайниках и последующее распространение информации о продаже в интернете», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Преступная деятельность охватывала период с февраля 2019 года по май 2021 года.
Неустановленный организатор создал и руководил преступным сообществом, действуя через анонимные интернет-платформы. Для обеспечения конфиденциальности в коммуникациях применялись специальные термины и шифрованные сообщения. Большинство обвиняемых признали свою вину частично, за исключением статьи, касающейся участия в преступном сообществе. Суд назначил различные сроки заключения от 6,5 лет, в зависимости от роли каждого участника в организации. Наибольший срок, 15 лет строгого режима, получил один из ключевых участников — Тимофеев.
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