Захарова: США должны высказывать предложения по Украине на переговорах с РФ

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Россия ждет предложений от США исключительно за столом переговорах, заявила Захарова
Россия ждет предложений от США исключительно за столом переговорах, заявила Захарова Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США должны озвучить свои предложения по урегулированию украинского конфликта не на публике, а в ходе прямых переговоров с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что готовы нам предложить должно быть рассмотрено не у микрофонов, а в ходе соответствующих контактов», — передает слова Захаровой РИА Новости. Он добавила, что Россия анализирует заявления на публике от американских представителей, однако считает их лишь публичной риторикой.

Захарова отметила, что официальной информации о переговорах между США и Украиной еще не поступало. Также она подчеркнула важность конкретных действий, а не только слов, в процессе нормализации двусторонних отношений.

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США должны озвучить свои предложения по урегулированию украинского конфликта не на публике, а в ходе прямых переговоров с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, что готовы нам предложить должно быть рассмотрено не у микрофонов, а в ходе соответствующих контактов», — передает слова Захаровой РИА Новости. Он добавила, что Россия анализирует заявления на публике от американских представителей, однако считает их лишь публичной риторикой. Захарова отметила, что официальной информации о переговорах между США и Украиной еще не поступало. Также она подчеркнула важность конкретных действий, а не только слов, в процессе нормализации двусторонних отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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