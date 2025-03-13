Захарова: США должны высказывать предложения по Украине на переговорах с РФ

США должны озвучить свои предложения по урегулированию украинского конфликта не на публике, а в ходе прямых переговоров с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«То, что готовы нам предложить должно быть рассмотрено не у микрофонов, а в ходе соответствующих контактов», — передает слова Захаровой РИА Новости. Он добавила, что Россия анализирует заявления на публике от американских представителей, однако считает их лишь публичной риторикой.
Захарова отметила, что официальной информации о переговорах между США и Украиной еще не поступало. Также она подчеркнула важность конкретных действий, а не только слов, в процессе нормализации двусторонних отношений.
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