Директор крупнейшей агрокомпании Камчатки задержан по подозрению в краже цеха

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Директор компании на Камчатке расплатился за ремонт в квартире имуществом фирмы
Директор компании на Камчатке расплатился за ремонт в квартире имуществом фирмы Фото:

На Камчатке директор крупнейшего акционерного общества «Заречное» подозревается в хищении имущества предприятия. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по региону.

«Сотрудники ... выявили факт кражи имущества, принадлежащего акционерному обществу. По подозрению в противоправном деянии задержан генеральный директор данного предприятия», — пишет МВД Медиа со ссылкой на источник.

Согласно информации от правоохранительных органов, директор компании задолжал денежные средства лицу, которое предварительно проводило ремонтные работы в его жилом помещении. В июне 2021 года руководитель решил погасить долг, предоставив в расчет модульное здание мясоперерабатывающего предприятия, оцененное примерно в 800 тысяч рублей. Знакомый принял предложение, после чего осуществил перевозку контейнера с территории фирмы должника на свой участок земли.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. В настоящее время рассматривается возможность переквалификации данного дела в соответствии со статьей 160 Уголовного кодекса России, которая касается присвоения или растраты. В сообщении, переданном агентству ТАСС, говорится, что задержан руководитель АО «Заречное» Владимир Устименко. Расследование продолжается.

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На Камчатке директор крупнейшего акционерного общества «Заречное» подозревается в хищении имущества предприятия. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по региону. «Сотрудники ... выявили факт кражи имущества, принадлежащего акционерному обществу. По подозрению в противоправном деянии задержан генеральный директор данного предприятия», — пишет МВД Медиа со ссылкой на источник. Согласно информации от правоохранительных органов, директор компании задолжал денежные средства лицу, которое предварительно проводило ремонтные работы в его жилом помещении. В июне 2021 года руководитель решил погасить долг, предоставив в расчет модульное здание мясоперерабатывающего предприятия, оцененное примерно в 800 тысяч рублей. Знакомый принял предложение, после чего осуществил перевозку контейнера с территории фирмы должника на свой участок земли. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. В настоящее время рассматривается возможность переквалификации данного дела в соответствии со статьей 160 Уголовного кодекса России, которая касается присвоения или растраты. В сообщении, переданном агентству ТАСС, говорится, что задержан руководитель АО «Заречное» Владимир Устименко. Расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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