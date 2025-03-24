На нефтебазе в Кубани произошло обрушение резервуара из-за длительного воздействия высоких температур, однако пожар не распространился за пределы специальных обваловок. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Ночью с 23 на 24 марта резервуар в результате долгого воздействия высоких температур „сложился“. При этом площадь пожара не увеличилась, не вышла за пределы обваловки», — написали в официальном telegram-канале ведомства.
Для предотвращения дальнейших инцидентов на территории нефтебазы продолжается охлаждение оставшихся резервуаров. Власти сообщили, что для защиты используют специальные пенные подушки. Также в тушении пожара задействованы 467 человек и 185 единиц техники, включая четыре пожарных поезда.
Движение автомобильного транспорта по участку автодороги Краснодар-Кропоткин-Ставрополь остается закрытым. Организован маршрут объезда через станицы Кавказскую и Темижбекскую.
Ранее, 19 марта, власти Кубани сообщили о том, что удалось отразить атаку украинских дронов. В результате падения обломков возник пожар на территории нефтебазы, расположенной возле станицы. Был поврежден трубопровод, соединяющий резервуары, в результате чего первоначальная площадь пожара составила 20 квадратных метров, однако она быстро расширилась до 3750 квадратных метров. Деятельность предприятия была временно приостановлена.
Позднее на территории нефтебазы произошел взрыв, вызванный разгерметизацией одного из горящих резервуаров. В результате инцидента пострадали два человека, а площадь огня увеличилась до 10 тысяч квадратных метров после того, как огонь перекинулся на соседний резервуар. Спустя некоторое время один из горящих резервуаров был полностью потушен. К 24 марта удалось локализовать пожар на площади в 1250 квадратных метров.
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