Судьи сочли необоснованным десятикратное увеличение алиментов Прилучному

Суд встал на сторону актера Павла Прилучного в разбирательстве по вопросу алиментов с экс-супругой и актрисой Агатой Муцениеце, посчитав десятикратное увеличение выплат необоснованным. Ранее женщина сумела добиться повышения выплат, в результате чего актер должен был выплатить ей 1,5 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Ранее суд постановил поднять сумму алиментов (для Прилучного — прим. URA.RU). В сравнении с изначальными договоренностями она отличалась в 10 раз. Однако сегодня суд встал на сторону Прилучного, отметив, что все условия были определены при разводе, а также заключено три соглашения — об алиментах, о порядке воспитания детей и о разделе имущества», — передает telegram-канал.
Адвокат актера сообщил, что в соответствии с этими документами, все имущество перешло к Муцениеце. Их общий сын Тимофей остался жить с Прилучным. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мальчик предпочитает жить с отцом. В то же время дочь Мия будет продолжать проживать с Агатой Муцениеце.
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