Судьи сочли необоснованным десятикратное увеличение алиментов Прилучному

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Суд при повышении размера алиментов встал на сторону Прилучного
Суд при повышении размера алиментов встал на сторону Прилучного Фото:

Суд встал на сторону актера Павла Прилучного в разбирательстве по вопросу алиментов с экс-супругой и актрисой Агатой Муцениеце, посчитав десятикратное увеличение выплат необоснованным. Ранее женщина сумела добиться повышения выплат, в результате чего актер должен был выплатить ей 1,5 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«Ранее суд постановил поднять сумму алиментов (для Прилучного — прим. URA.RU). В сравнении с изначальными договоренностями она отличалась в 10 раз. Однако сегодня суд встал на сторону Прилучного, отметив, что все условия были определены при разводе, а также заключено три соглашения — об алиментах, о порядке воспитания детей и о разделе имущества», — передает telegram-канал. 

Адвокат актера сообщил, что в соответствии с этими документами, все имущество перешло к Муцениеце. Их общий сын Тимофей остался жить с Прилучным. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мальчик предпочитает жить с отцом. В то же время дочь Мия будет продолжать проживать с Агатой Муцениеце.

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Суд встал на сторону актера Павла Прилучного в разбирательстве по вопросу алиментов с экс-супругой и актрисой Агатой Муцениеце, посчитав десятикратное увеличение выплат необоснованным. Ранее женщина сумела добиться повышения выплат, в результате чего актер должен был выплатить ей 1,5 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «Ранее суд постановил поднять сумму алиментов (для Прилучного — прим. URA.RU). В сравнении с изначальными договоренностями она отличалась в 10 раз. Однако сегодня суд встал на сторону Прилучного, отметив, что все условия были определены при разводе, а также заключено три соглашения — об алиментах, о порядке воспитания детей и о разделе имущества», — передает telegram-канал.  Адвокат актера сообщил, что в соответствии с этими документами, все имущество перешло к Муцениеце. Их общий сын Тимофей остался жить с Прилучным. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мальчик предпочитает жить с отцом. В то же время дочь Мия будет продолжать проживать с Агатой Муцениеце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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