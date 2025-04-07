Экс-министра транспорта Чувашии приговорили к 5 годам за коррупцию

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Осипов получил условный срок
Осипов получил условный срок Фото:

Суд в Чувашии вынес приговор экс-министру транспорта и дорожного хозяйства региона Владимиру Осипову, признав его виновным в превышении должностных полномочий и неправомерных платежах. Об этом сообщили в следственном комитете республики. Осипову назначено наказание в виде пяти лет условно.

«Приговором суда Владимиру Осипову назначено наказание в виде пять лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года...» — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Чувашия Следком».

Кроме того, в рамках того же дела суд признал виновным директора ООО «Дортех» Андрияна Алексеева. Он также получил условный срок и обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконный оборот средств.

Следствием было выявлено, что Осипов, злоупотребляя своими служебными полномочиями, инициировал заключение муниципального договора с ООО «Дорстар» для проведения ремонтных работ на Лапсарском проезде в Чебоксарах. Указанная компания не отвечала установленным критериям тендера. Контракт был выгоден знакомому Осипова, передавшему исполнение работ другому подрядчику, в котором сын министра занимал ключевую должность. Это привело к убыткам для республики на сумму более трех миллионов рублей.

Помимо прочего, было установлено участие Осипова в попытке перевода приблизительно девяти миллионов рублей посредством недействительного контракта между ООО «Дортех» и АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики». Предполагалось, что эти средства будут использованы не по назначению, однако транзакция была остановлена финансовыми органами региона.

Осипов признал свою причастность к совершенным правонарушениям. В результате судебного разбирательства было постановлено конфисковать имущество участников дела на общую сумму свыше 15 миллионов рублей для возмещения причиненных ущербов, а также обязать Осипова выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

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Суд в Чувашии вынес приговор экс-министру транспорта и дорожного хозяйства региона Владимиру Осипову, признав его виновным в превышении должностных полномочий и неправомерных платежах. Об этом сообщили в следственном комитете республики. Осипову назначено наказание в виде пяти лет условно. «Приговором суда Владимиру Осипову назначено наказание в виде пять лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года...» — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Чувашия Следком». Кроме того, в рамках того же дела суд признал виновным директора ООО «Дортех» Андрияна Алексеева. Он также получил условный срок и обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконный оборот средств. Следствием было выявлено, что Осипов, злоупотребляя своими служебными полномочиями, инициировал заключение муниципального договора с ООО «Дорстар» для проведения ремонтных работ на Лапсарском проезде в Чебоксарах. Указанная компания не отвечала установленным критериям тендера. Контракт был выгоден знакомому Осипова, передавшему исполнение работ другому подрядчику, в котором сын министра занимал ключевую должность. Это привело к убыткам для республики на сумму более трех миллионов рублей. Помимо прочего, было установлено участие Осипова в попытке перевода приблизительно девяти миллионов рублей посредством недействительного контракта между ООО «Дортех» и АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики». Предполагалось, что эти средства будут использованы не по назначению, однако транзакция была остановлена финансовыми органами региона. Осипов признал свою причастность к совершенным правонарушениям. В результате судебного разбирательства было постановлено конфисковать имущество участников дела на общую сумму свыше 15 миллионов рублей для возмещения причиненных ущербов, а также обязать Осипова выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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