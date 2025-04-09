В Белгороде задержали командира ополчения за мошенничество

Бывший депутат Белгородского городского совета и экс-командир общественного объединения «Ополчение 31» задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность бывшего депутата Белгородского городского совета, экс-командира общественного объединения правоохранительной направленности „Ополчение 31“...» — передает РИА Новости сообщение ведомства. Там добавили, что сотрудники «Ополчения 31» несли службу по охране общественного порядка в ходе реализации спецоперации на Украине, а также в рамках контртеррористической операции в регионе.
По информации регионального СУСК, задержанный использовал свое служебное положение для присвоения более миллиона рублей. СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. В скором времени подозреваемому будет официально предъявлено обвинение.
На официальном портале Белгородского городского совета опубликована информация о том, что 25 марта состоялось заседание, на котором депутаты утвердили решение о досрочном прекращении полномочий депутата Вадима Тарасенко. Решение было принято после обращения самого Тарасенко, в котором он выразил желание сложить свои полномочия.
Вадим Тарасенко также занимает должность советника главы администрации Белгорода и руководит батальоном, который входит в структуру Белгородской региональной общественной организации по содействию правопорядку. За свою деятельность Тарасенко был удостоен четырех медалей за мужество и отвагу, в том числе медалей «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
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