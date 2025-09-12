Рубль растет на фоне снижения ключевой ставки

После решения ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых, рубль начал укрепляться по отношению к юаню и доллару. Это следует из данных Московской биржи.
После оглашения решения регулятора курс юаня с расчетами «завтра» к 13:38 мск снизился на 15 копеек, до 11,8 рубля, тогда как ранее держался около 11,86 рубля. Курс доллара также опустился до 83 рублей.
Сегодня, 12 сентября, Совет директоров регулятора уменьшил ставку на один процентный пункт — до 17% годовых. Это третье снижение подряд. Большинство экспертов ожидали, что ставка будет снижена до 16%. В пресс-службе регулятора пояснили, что решение связано с постепенным возвращением российской экономики к сбалансированному росту.
