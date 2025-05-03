Политолог нашел британский почерк в атаке безэкипажных катеров ВСУ на Крым

Комбинированная атака Украины на Крым с использованием беспилотников, безэкипажных катеров и ракет является провокацией с участием Великобритании, направленной на срыв усилий по мирному урегулированию конфликта перед объявлением перемирия. Об этом сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«В данном случае здесь прослеживается британский след, опять же с учетом применения высокоточных крылатых ракет Storm Shadow... Это провокация с британским почерком, нацеленная на ликвидацию каких-либо усилий тех адекватных сил со стороны Запада, которые пытались привести данный процесс к мирному урегулированию», — заявил Степанов в разговоре с ТАСС.
Эксперт добавил, что атака проводилась в преддверии объявленного Верховным главнокомандующим перемирия и сопровождалась терактами с применением FPV-дронов против гражданских объектов и мирных жителей. Степанов также предположил, что носители ракет Storm Shadow — истребители F-16 — могут дислоцироваться в приграничных с Россией странах НАТО.
По оценке военного эксперта, использование различных типов дронов свидетельствует о том, что концепция ведения боевых действий в морских акваториях существенно влияет на обстановку в Черноморском регионе. Степанов считает необходимым создание эффективной системы противодействия подобным угрозам, включая массовое внедрение безэкипажных решений для обеспечения безопасности акватории.
Ранее украинские вооруженные силы предприняли попытку нанести удар по территории Крыма, применив британские крылатые ракеты Storm Shadow и противокорабельные ракеты «Нептун». Все выпущенные украинской стороной средства были своевременно перехвачены. Кроме того, подразделения Черноморского флота успешно уничтожили 23 беспилотных катера ВСУ в акватории у побережья Крымского полуострова.
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