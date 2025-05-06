МОК отказал российским журналистам в присутствии на Олимпиаде-2026

МОК не дал аккредитацию неспортивным журналистам из России на Олимпиаду-2026
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МОК предварительно отказал неспортивным СМИ из России в аккредитации на Олимпиаде-2026
МОК предварительно отказал неспортивным СМИ из России в аккредитации на Олимпиаде-2026 Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не предоставлять аккредитацию на Олимпийские игры 2026 года сотрудникам российских средств массовой информации, деятельность которых не связана с освещением спортивной тематики. Об этом рассказали в пресс-службе МОК.

«На данном этапе мы решили подтвердить аккредитацию прессы только для организаций из России, которые специализируются исключительно на освещении спортивных событий», — говорится в сообщении. Его текст приводит ТАСС.

Также отмечается, что аккредитация прессы отложена до осени. Не исключается, что через полгода решение МОК может быть изменено. Сами же Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не предоставлять аккредитацию на Олимпийские игры 2026 года сотрудникам российских средств массовой информации, деятельность которых не связана с освещением спортивной тематики. Об этом рассказали в пресс-службе МОК. «На данном этапе мы решили подтвердить аккредитацию прессы только для организаций из России, которые специализируются исключительно на освещении спортивных событий», — говорится в сообщении. Его текст приводит ТАСС. Также отмечается, что аккредитация прессы отложена до осени. Не исключается, что через полгода решение МОК может быть изменено. Сами же Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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