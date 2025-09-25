МИД РФ отреагировал на скандальное заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не учитывает мнение жителей утраченных Киевом территорий и использует судьбу этих людей исключительно в политических целях. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о невозможности урегулирования конфликта без возвращения всех утраченных территорий.
«Зеленский всему миру — и [президенту США Дональду] Трампу, и в ООН, и в интервью — заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему. То, что при этом он не вспоминает о людях, живущих на этих территориях, никого не удивляет давно — он вообще к людям относится как к статистическим данным», — написала Захарова в своем telegram-канале.
По словам представителя МИД, если бы значение этих территорий для Украины было столь велико, сотни тысяч украинских граждан не обращались бы за пособиями в европейских государствах, а участвовали бы в боевых действиях на передовой и поддерживали бы фронт в тылу. По мнению Захаровой, широкомасштабная мобилизация украинцев на фронт не встречает поддержки у населения. Большинство граждан Украины стремятся избежать участия в боевых действиях и даже покидают страну.
Как отметила дипломат, вопрос возвращения территорий волнует не самих украинцев, а западные страны — прежде всего Великобританию и союзников по НАТО. Захарова уверена, что именно западные партнеры Киева заинтересованы в продолжении конфликта и препятствуют мирному процессу.
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев не располагает возможностями для возвращения утраченных территорий исключительно военным путем. Как подчеркнул глава государства, завершение конфликта возможно как силовым, так и дипломатическим способом, однако сейчас Киеву не удастся восстановить границы с помощью вооруженных средств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.