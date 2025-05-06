Бастрыкин раскрыл число иностранных наемников на стороне ВСУ

Бастрыкин: на стороне ВСУ сражаются почти 10 тысяч иностранных наемников
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Почти 10 тысяч наемников воюют на стороне ВСУ, отметил Бастрыкин
Почти 10 тысяч наемников воюют на стороне ВСУ, отметил Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На стороне ВС Украины сражаются почти 10 тысяч иностранных наемников. Об этом заявил Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«К настоящему времени установлено, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимает участие не менее 9,9 тысячи наемников», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете». В отношении 902 человек были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых. Наибольшая доля наемников приходится на граждан Грузии, Великобритании, США, а также ряда европейских и латиноамериканских государств.

Ранее стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Литвы Валдаса Барткявичюса, которому предъявлены обвинения в надругательстве над символами воинской славы РФ, передает телеканал 360. Следствие установило, что Барткевичюс, являясь членом 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины, участвовал в проникновении на территорию Курской области в 2024 году. Там он осквернил захоронение советских солдат в Казачьей Локне Суджанского района.

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На стороне ВС Украины сражаются почти 10 тысяч иностранных наемников. Об этом заявил Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «К настоящему времени установлено, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимает участие не менее 9,9 тысячи наемников», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете». В отношении 902 человек были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых. Наибольшая доля наемников приходится на граждан Грузии, Великобритании, США, а также ряда европейских и латиноамериканских государств. Ранее стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Литвы Валдаса Барткявичюса, которому предъявлены обвинения в надругательстве над символами воинской славы РФ, передает телеканал 360. Следствие установило, что Барткевичюс, являясь членом 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины, участвовал в проникновении на территорию Курской области в 2024 году. Там он осквернил захоронение советских солдат в Казачьей Локне Суджанского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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