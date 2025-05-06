На стороне ВС Украины сражаются почти 10 тысяч иностранных наемников. Об этом заявил Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«К настоящему времени установлено, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимает участие не менее 9,9 тысячи наемников», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете». В отношении 902 человек были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых. Наибольшая доля наемников приходится на граждан Грузии, Великобритании, США, а также ряда европейских и латиноамериканских государств.
Ранее стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Литвы Валдаса Барткявичюса, которому предъявлены обвинения в надругательстве над символами воинской славы РФ, передает телеканал 360. Следствие установило, что Барткевичюс, являясь членом 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины, участвовал в проникновении на территорию Курской области в 2024 году. Там он осквернил захоронение советских солдат в Казачьей Локне Суджанского района.
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