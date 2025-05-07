Mash: PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак нового напитка

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PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака нового напитка в России
PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака нового напитка в России Фото:

Корпорация PepsiCo инициировала процесс регистрации товарного знака нового энергетического напитка Rockstar на российском рынке. В конце апреля из головного офиса компании, расположенного в Северной Каролине (США), было направлено обращение в Роспатент с целью зарегистрировать логотип бренда Rockstar, об этом пишет Mash. 

«PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака нового напитка в России — энергетика Rockstar», — пишут авторы публикации. Они напомнили, что в 2022 году данный напиток не поступил в российские торговые сети в связи с уходом производителя из страны. В 2023 году PepsiCo уже вывела на рынок России новый бренд Evervess-Cola, разработанный специально для локальных потребителей.

Ранее аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в России подавали и другие крупные зарубежные компании, такие как McDonalds, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA. Эксперты отмечают, что подобные действия позволяют компаниям сохранять права на свои бренды, несмотря на уход с российского рынка, и свидетельствуют о мониторинге ситуации в стране и изменениях в законодательстве.

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Корпорация PepsiCo инициировала процесс регистрации товарного знака нового энергетического напитка Rockstar на российском рынке. В конце апреля из головного офиса компании, расположенного в Северной Каролине (США), было направлено обращение в Роспатент с целью зарегистрировать логотип бренда Rockstar, об этом пишет Mash.  «PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака нового напитка в России — энергетика Rockstar», — пишут авторы публикации. Они напомнили, что в 2022 году данный напиток не поступил в российские торговые сети в связи с уходом производителя из страны. В 2023 году PepsiCo уже вывела на рынок России новый бренд Evervess-Cola, разработанный специально для локальных потребителей. Ранее аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в России подавали и другие крупные зарубежные компании, такие как McDonalds, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA. Эксперты отмечают, что подобные действия позволяют компаниям сохранять права на свои бренды, несмотря на уход с российского рынка, и свидетельствуют о мониторинге ситуации в стране и изменениях в законодательстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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