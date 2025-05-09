Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Вооруженные силы, созданные йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил официальный представитель повстанцев Яхья Сариа.
«Ракетные войска ... провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим. URA.RU) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты», — сказал Сариа. Его слова передает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.
Представитель «Ансар Аллах» утверждает, что ракета «успешно достигла своей цели», а израильские системы противовоздушной обороны «не смогли ее перехватить». По его информации, из-за удара работа аэропорта Бен-Гурион была «приостановлена примерно на час». Также Сариа сообщил, что сторонники йеменских мятежников нанесли удар по «важной цели израильского противника» в районе Тель-Авива с помощью беспилотного летательного аппарата.
Ранее, 6 мая, военно-воздушные силы Израиля осуществили авиаудар по аэропорту, расположенному в столице Йемена — Сане. В результате атаки инфраструктура аэропорта была полностью уничтожена. Сообщается, что израильские военные самолеты разрушили пассажирский терминал и уничтожили гражданские воздушные суда. Позднее Армия обороны Израиля заявила, что «аэропорт закрыт».
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