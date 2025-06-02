Москалькова рассказала о процессах репатриации россиян с территории Украины

Татьяна Москалькова заявила, что российские власти постоянно разрабатывают новые механизмы для возвращения граждан России с украинских территорий. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня мы участвуем вместе с министерством обороны в репатриации — возвращении без всяких условий граждан РФ, которые были перемещены, а в ряде случаев просто угнаны на территорию Украины», — заявила Татьяна Москалькова, ее слова передает ТАСС.
Она подчеркнула, что совместно с Минобороны РФ ведется работа по возвращению без предварительных условий, включая тех, кто был насильно вывезен. Омбудсмен отметила, что даже мирные жители, не имеющие отношения к вооруженным силам, становятся жертвами незаконного удержания украинскими властями.
По данным Москальковой, 34 жителя Курской области до сих пор не могут вернуться домой после пребывания на временно оккупированных территориях Сумской области. Еще 13 гражданских лиц из этого региона, вероятно, содержатся в украинских тюрьмах вместе с военнопленными, несмотря на отсутствие связи с вооруженными силами.
Ранее сообщалось, что МИД РФ рассматривает возможность расширения категорий соотечественников для участия в программе переселения. В список репатриантов предлагается включать лиц, родившихся или постоянно проживавших на территориях бывших советских республик, таких как Белоруссия, Казахстан, Молдавия и Украина, передает «Ридус».
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