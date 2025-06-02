Продолжения переговоров в России и Украины в Стамбуле сегодня не будет

ТАСС: делегации до вечера покинут Стамбул
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Делегации улетят из Стамбула до вечера
Делегации улетят из Стамбула до вечера Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Состоявшиеся переговоры между российскими и украинскими делегациями во дворце Чираган завершены, дальнейших встреч сегодня не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет», — сообщает источник. Он также добавили, что участники переговоров готовятся к отъезду из Стамбула.

Источник также отметил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в ближайшее время. Точная дата пока не уточняется.

В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня делегаты из России и Украины должны были обсудить встречу лидеров стран. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Переговоры между представителями России и Украины длились более часа.

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Состоявшиеся переговоры между российскими и украинскими делегациями во дворце Чираган завершены, дальнейших встреч сегодня не планируется. Об этом сообщает ТАСС. «Продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет», — сообщает источник. Он также добавили, что участники переговоров готовятся к отъезду из Стамбула. Источник также отметил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в ближайшее время. Точная дата пока не уточняется. В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня делегаты из России и Украины должны были обсудить встречу лидеров стран. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Переговоры между представителями России и Украины длились более часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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