Продолжения переговоров в России и Украины в Стамбуле сегодня не будет

Состоявшиеся переговоры между российскими и украинскими делегациями во дворце Чираган завершены, дальнейших встреч сегодня не планируется. Об этом сообщает ТАСС.
«Продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет», — сообщает источник. Он также добавили, что участники переговоров готовятся к отъезду из Стамбула.
Источник также отметил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в ближайшее время. Точная дата пока не уточняется.
В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня делегаты из России и Украины должны были обсудить встречу лидеров стран. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Переговоры между представителями России и Украины длились более часа.
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