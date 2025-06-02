Фидан раскрыл, что именно будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле

Фидан: в ходе переговоров в Стамбуле обсудят встречу Путина и Зеленского
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РФ и Украина обсудят на переговорах в Стамбуле потенциальную встречу глав государств
РФ и Украина обсудят на переговорах в Стамбуле потенциальную встречу глав государств Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В ходе переговоров в Стамбуле от 2 июня делегаты из России и Украины намерены обсудить встречу лидеров государств Владимира Путина и Владимира Зеленского соответственно. Об этом рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

«В ходе второго раунда переговоров по Украине предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров», — заявил Фидан в своей речи. Переговоры уже начались и транслируются. Кроме того, в ходе второго раунда переговоров по Украине обсудят вопрос о прекращении огня в рамках потенциального перемирия. 

Первая встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоялась 16 мая 2025 года и завершилась обменом позициями сторон по урегулированию конфликта, после чего было решено подготовить документы с предложениями по прекращению огня. Новый раунд переговоров проходит также в Стамбуле при участии главы МИД Турции Хакана Фидана.

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В ходе переговоров в Стамбуле от 2 июня делегаты из России и Украины намерены обсудить встречу лидеров государств Владимира Путина и Владимира Зеленского соответственно. Об этом рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан. «В ходе второго раунда переговоров по Украине предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров», — заявил Фидан в своей речи. Переговоры уже начались и транслируются. Кроме того, в ходе второго раунда переговоров по Украине обсудят вопрос о прекращении огня в рамках потенциального перемирия.  Первая встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоялась 16 мая 2025 года и завершилась обменом позициями сторон по урегулированию конфликта, после чего было решено подготовить документы с предложениями по прекращению огня. Новый раунд переговоров проходит также в Стамбуле при участии главы МИД Турции Хакана Фидана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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