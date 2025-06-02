Фидан раскрыл, что именно будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле

В ходе переговоров в Стамбуле от 2 июня делегаты из России и Украины намерены обсудить встречу лидеров государств Владимира Путина и Владимира Зеленского соответственно. Об этом рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.
«В ходе второго раунда переговоров по Украине предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров», — заявил Фидан в своей речи. Переговоры уже начались и транслируются. Кроме того, в ходе второго раунда переговоров по Украине обсудят вопрос о прекращении огня в рамках потенциального перемирия.
Первая встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоялась 16 мая 2025 года и завершилась обменом позициями сторон по урегулированию конфликта, после чего было решено подготовить документы с предложениями по прекращению огня. Новый раунд переговоров проходит также в Стамбуле при участии главы МИД Турции Хакана Фидана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.