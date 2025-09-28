Молдавию может ждать украинский сценарий из-за давления Запада и политики Евросоюза против России. Об этом заявил американский журналист Томас Фази. По его мнению, ЕС и НАТО, оказывая поддержку президенту Молдовы Майе Санду, фактически подталкивают Кишинев к выбору между Востоком и Западом, что приводит к росту напряженности внутри страны.
«Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как Санду», — отметил Фази в социальной сети X.
После прихода к власти Майи Санду в 2020 году отношения между Кишиневом и Москвой заметно ухудшились. За последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию и ограничили работу ряда СМИ. В частности, против ряда политиков были возбуждены уголовные дела. Одним из самых заметных стал приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул — ее осудили на семь лет лишения свободы.
Кроме того, в стране заблокированы более сотни СМИ и информационных каналов, неугодных официальному Кишиневу. Среди них — российские издания «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», а также сайт и telegram-канал агентства Sputnik Молдова. На фоне этого оппозиционный Патриотический блок пообещал восстановить связи с Россией в случае победы на парламентских выборах, которые проходят 28 сентября 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.