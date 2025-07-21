Росавиация не намерена помогать авиаперевозчикам из-за отмены и задержки рейсов

Росавиация пока не планирует компенсировать авиакомпаниям убытки, возникшие из-за задержек и отмены рейсов в московских аэропортах. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров
«В данный момент времени этот вопрос не обсуждается», — заявил Дмитрий Ядров в эфире радио «Маяк». Так он ответил на вопрос о возможных мерах поддержки перевозчиков.
Только за 20 июля Росавиация десять раз объявляла об ограничениях на вылеты и посадки в столичных аэропортах из-за работы средств ПВО. В ночь на 21 июля системы противовоздушной обороны сбили 23 беспилотника, из них 15 направлялись в сторону Москвы. Около четырех утра ведомство сообщило о снятии всех ограничений на полеты в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.
Самолеты, которые не смогли приземлиться в Москве, были перенаправлены в аэропорт Пулково. По информации пресс-службы авиаузла, петербургский аэропорт работает с повышенной нагрузкой, а все службы переведены на усиленный режим работы.
В Московской области бушует непогода. По данным синоптиков, 21 июля в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. Что происходит в столице из-за непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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