Роспотребнадзор сделал заявление на фоне распространения бактерий в Турции

В Роспотребнадзоре заявили о сезонности распространения бактерий Vibro в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор сделал заявление, после сообщений зарубежных СМИ
Роспотребнадзор сделал заявление, после сообщений зарубежных СМИ Фото:

Распространение бактерий рода Vibrio, представляющих риск возникновения холеры и замечена на территории Турции, носит сезонный характер. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно там, где пресная вода смешивается с морской», — указано в материале. Ведомство сделало объявление из-за появления информации в турецких СМИ по поводу обнаружения данной бактерии.

Ранее врачи в Турции сообщали об обнаружении на побережьях страны штаммов бактерий Vibrio, способных вызывать тяжелые инфекции, включая холеру. Специалисты отмечали, что эти микроорганизмы активно размножаются в теплой и соленой воде, а риск заражения возрастает летом при контакте с морем или употреблении сырых морепродуктов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Распространение бактерий рода Vibrio, представляющих риск возникновения холеры и замечена на территории Турции, носит сезонный характер. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно там, где пресная вода смешивается с морской», — указано в материале. Ведомство сделало объявление из-за появления информации в турецких СМИ по поводу обнаружения данной бактерии. Ранее врачи в Турции сообщали об обнаружении на побережьях страны штаммов бактерий Vibrio, способных вызывать тяжелые инфекции, включая холеру. Специалисты отмечали, что эти микроорганизмы активно размножаются в теплой и соленой воде, а риск заражения возрастает летом при контакте с морем или употреблении сырых морепродуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...