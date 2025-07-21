Роспотребнадзор сделал заявление на фоне распространения бактерий в Турции

Распространение бактерий рода Vibrio, представляющих риск возникновения холеры и замечена на территории Турции, носит сезонный характер. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно там, где пресная вода смешивается с морской», — указано в материале. Ведомство сделало объявление из-за появления информации в турецких СМИ по поводу обнаружения данной бактерии.
Ранее врачи в Турции сообщали об обнаружении на побережьях страны штаммов бактерий Vibrio, способных вызывать тяжелые инфекции, включая холеру. Специалисты отмечали, что эти микроорганизмы активно размножаются в теплой и соленой воде, а риск заражения возрастает летом при контакте с морем или употреблении сырых морепродуктов.
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