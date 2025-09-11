Глава Бурятии призвал местных мужчин унести жен в спальни и заняться наполнением детсадов

Цыденов призвал бурятских мужчин заниматься зачатием детей для новых детсадов
Цыденов в шутку прокомментировал открытие детского сада в Северобайкальске
Цыденов в шутку прокомментировал открытие детского сада в Северобайкальске

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин республики нести жен в спальню и заняться зачатием детей для пополнения новых детских садов. Так он прокомментировал открытие дошкольного учреждения на 280 мест в Северобайкальске.

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы поняли. Работаем», — написал Цыденов в telegram-канале. Судя по откликам, высказывания главы региона были восприняты жителями положительно.

В Северобайкальске открыт новый детский сад «Подснежник» на 280 мест с 14 группами и современным оснащением. Глава региона отметил, что строительство стало возможным благодаря поддержке федерального центра и нацпрограмме «Развитие образования». Он добавил, что теперь дети посещают современное здание вместо старого сборно-щитового, и поблагодарил всех участников проекта, передает MK.RU.

