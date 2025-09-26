Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Главы государств обсудили ряд вопросов сотрудничества и предстоящий визит Токаева в Россию
Главы государств обсудили ряд вопросов сотрудничества и предстоящий визит Токаева в Россию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым, сообщила пресс-служба Токаева. Главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Россией.

«Главы государств рассмотрели ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта», — отметили в пресс-службе президента Казахстана. В ходе беседы стороны подтвердили развитие отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Также в сообщении подчеркивается, что президенты уделили значительное внимание вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия, которое развивается динамично. Одним из ключевых пунктов беседы стала подготовка к предстоящему государственному визиту Касым-Жомарта Токаева в Россию. Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о готовности предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной, подчеркнув, что республика не стремится выступать посредником, но готова содействовать диалогу при наличии соответствующего запроса со стороны лидеров двух стран. 

