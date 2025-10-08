Число пострадавших от удара по Белгородской области увеличилось до десяти

Количество пострадавших в результате удара по населенному пункту Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до десяти человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Семь женщин были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из пострадавших медики оценивают как тяжелое. Еще три женщины после оказания необходимой помощи были отпущены на амбулаторное лечение», — написал Мирошник в своем telegram-канале. На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород» за сутки ликвидировали 37 украинских беспилотников в Белгородской области. Эту информацию в своем telegram-канале передал губернатор области Владислав Гладков.
