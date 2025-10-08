Число пострадавших от удара по Белгородской области увеличилось до десяти

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до десяти, сообщил Мирошник
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до десяти, сообщил Мирошник Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Количество пострадавших в результате удара по населенному пункту Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до десяти человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Семь женщин были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из пострадавших медики оценивают как тяжелое. Еще три женщины после оказания необходимой помощи были отпущены на амбулаторное лечение», — написал Мирошник в своем telegram-канале. На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород» за сутки ликвидировали 37 украинских беспилотников в Белгородской области. Эту информацию в своем telegram-канале передал губернатор области Владислав Гладков.

