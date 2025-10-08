Россия жестко ответит на запрет передвижения дипломатов в ЕС

Россия введет зеркальные ограничения на поездки европейских дипломатов в ответ на возможные ограничения передвижения российских представителей по странам Шенгенской зоны. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Они уже не знают как изгаляться, те, кто это вбрасывает и обсуждает. <...> Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально. Они введут какие-то ограничения на поездки, мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь», — заявил Рябков журналистам, отметив, что Россия проживет без разрешений или запретов Европы. Цитата по РИА «Новости».
Ранее совет ЕС единогласно принял новые ограничения на передвижение дипломатов из РФ по территории стран-участниц. Решение было принято после того, как Венгрия, блокировавшая эту инициативу, сняла свое вето. Мера войдет в новый пакет санкций против России.
