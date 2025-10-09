ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

Срочная новость
Дежурные силы российской ПВО обнаружили и перехватили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Вражеская атака была пресечена в поселке Матвеев Курган. Есть повреждения жилых домов.
«Три беспилотника сбиты в поселке Матвеев Курган Ростовской области», — говорится в заявлении губернатора. Оно размещено в telegram-канале Слюсаря.
