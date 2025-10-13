ВС России поразили объекты ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили объекты ВПК Украины
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили объекты ВПК Украины
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, складам вооружения и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств», — отметили в ведомстве telegram-канале. Также удар был нанесен по местам временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников, расположенным в 142 различных районах.

Кроме того, российские военные уничтожили американскую установку HIMARS. Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия.

По данным Минобороны, с начала спецоперации российская армия уничтожила 667 самолетов, 283 вертолета, почти 90 тысяч беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, свыше 25 тысяч танков и бронемашин, а также более 30 тысяч артиллерийских орудий и минометов.

