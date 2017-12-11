«Бинбанку» предрекли полное оздоровление за полгода

16:18 11 декабря 2017 1

В планах ЦБ РФ — приобрести контрольный пакет «Бинбанка» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Клиентам крупных банков, которые попали под санацию, не стоит беспокоиться. ЦБ РФ, который отвечает за процесс оздоровления, создал все механизмы, чтобы финансовые учреждения вроде «Бинбанка» или «Открытия» пришли в норму. Об этом журналистам рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Центробанк создал Фонд консолидации банковского сектора, чтобы самостоятельно спасать крупные банки. С его помощью проблемы банка решаются одномоментно — происходят докапитализация и исправление бизнес-модели, то есть учреждение быстро возвращается на рынок здоровым. Пока банк не будет полностью оздоровлен, его контролирует ЦБ», — сообщил в недавнем интервью «Комсомольской правде» Поздышев.

Владелец «Бинбанка» Михаил Шишханов вложил 70 млрд рублей в оздоровление банка

По информации журналистов «КП», владельцы «Бинбанка» сами обратились за помощью к регулятору — чтобы избежать негативных последствий для клиентов. Одним из главных условий спасения «Бинбанка» был перевод активов на баланс кредитной организации — в качестве компенсации за вложенные деньги. Основной владелец банка Микаил Шишханов уже перевел личные небанковские активы на 70 млрд. рублей (акции различных компаний, в том числе «Интеко» и 49% «А101 девелопмент»).

Кроме того, для исправления ситуации на недавнем собрании акционеров «Бинбанка» были прекращены обязательства банка по субординированным займам перед акционерами в размере 226 млн. долларов (около 15 млрд. рублей), а также перед АСВ объемом 18,4 млрд.

«Для вкладчиков безопасно. „Бинбанк“ стал уже полугосударственным» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Также «Бинбанк» ради экономии сумел оптимизировать часть процессов. Так, банк внедрил централизованную систему управления расходами и запустил искусственный интеллект для работы с просроченной задолженностью в розничном бизнесе. Как сообщает пресс-служба «Бинбанка», благодаря этому учреждение сэкономит около миллиарда рублей в 2018 году. Вдобавок благодаря выгодным условиям по депозитам банку удалось вернуть активную базу вкладчиков.

«Я думаю, для вкладчиков все безопасно. Дело в том, что «Бинбанк» уже стал полугосударственным или государственным. Он находятся под опекой ЦБ, все плохое уже позади, — оценил действия ЦБ и «Бинбанка» президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган.

Сдержанный оптимизм эксперта разделяет и банковский аналитик Александр Кудрявцев. «С точки зрения доверия клиентов переход «Бинбанка» под контроль ФКБС (Фонда консолидации банковского сектора) — это безусловный плюс.

С трудом можно себе представить, что, взяв на себя ответственность за спасение крупнейших банковских игроков, государство потом позволит допустить их падение, — заметил Кудрявцев.

В дальнейших планах ЦБ — приобретение контрольного пакета «Бинбанка». Как отмечает «КП», для вкладчиков это означает минимизацию риска потерять сбережения, размер которых превышает порог страховых сумм по вкладам в размере 1,4 млн рублей. Суммы меньше защищены Агентством по страхованию вкладов. В частности, как сообщало «URA.RU», во время краха банка «Югра» вкладчики получили более 150 млрд рублей страховых выплат.

Процесс санации «Бинбанка» начался 22 сентября 2017 года. По прогнозам ЦБ оздоровление банка займет от 6 до 8 месяцев. На момент санации финансовым учреждением руководит временная администрация ЦБ.