ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Курской области

Семейная пара пострадала от удара дрона ВСУ в Рыльском районе
Двое гражданских пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области
Двое гражданских пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области
Украинские атаки по российским регионам

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области. Семейная пара получила ранения различной степени тяжести при ударе по их машине на трассе Рыльск-Дурово.

«Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Ее супруг получил незначительные травмы», — пишет в своем telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Губернатор призвал жителей проявлять осторожность, отметив, что противник продолжает наносить удары по мирному населению. Он также попросил граждан беречь себя и воздержаться от поездок в приграничные районы.

Атаки беспилотников ВСУ на приграничные районы Курской области, в частности на Рыльский район, происходят регулярно. Ранее, 7 сентября, Рыльск уже подвергался обстрелу, в результате которого пострадал один человек и были повреждены здания, а также зафиксированы атаки дронов на автомобили и людей, занимающихся полевыми работами. Губернатор региона неоднократно призывал жителей к осторожности и воздержанию от поездок в приграничные районы.

