ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Курской области

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области. Семейная пара получила ранения различной степени тяжести при ударе по их машине на трассе Рыльск-Дурово.
«Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Ее супруг получил незначительные травмы», — пишет в своем telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Губернатор призвал жителей проявлять осторожность, отметив, что противник продолжает наносить удары по мирному населению. Он также попросил граждан беречь себя и воздержаться от поездок в приграничные районы.
Атаки беспилотников ВСУ на приграничные районы Курской области, в частности на Рыльский район, происходят регулярно. Ранее, 7 сентября, Рыльск уже подвергался обстрелу, в результате которого пострадал один человек и были повреждены здания, а также зафиксированы атаки дронов на автомобили и людей, занимающихся полевыми работами. Губернатор региона неоднократно призывал жителей к осторожности и воздержанию от поездок в приграничные районы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.