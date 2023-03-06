Путин защитит российскую молодежь от очередной провокации Запада

Для этого президент призвал объединить усилия

06 марта 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу по борьбе с наркотиками в стране на примере Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин защитит российскую молодежь от еще одной провокации со стороны Запада. Глава государства намерен предотвратить вовлечение молодого поколения в наркоманию и пресечь рост наркотрафика на границах страны. Так эксперты трактуют общение Путина с главой Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта. Только комплексная работа всех служб, от правоохранителей, губернаторов, до тех, кто занимается молодежной политикой позволит стране справиться с проблемой. В регионе появятся 13 тысяч новых рабочих мест, рассказал глава Курганской области Вадим Шумков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента Путина с курганским губернатором Шумковым состоялась по видеосвязи. Глава региона подробно отчитался о реализации ключевых проектов и поручений президента. Прежде всего речь шла о работе территорий опережающего развития (ТОР). В рамках программы к ТОР были добавлены пять индустриальных парков с более чем тысячей рабочих мест. В разработке региона 1313 инвестпроектов, которые обеспечат 13 тысяч новых рабочих мест, добавил Шумков. Семь с половиной тысяч из них уже создано, что помогло сократить количество учтенной безработицы за год вдвое. Регион смог ликвидировать задолженность с 2018 года в 3,2 млрд рублей по налогам и зарплатам, в 1,6 млрд по коммуналке. Собственные доходы области за три года выросли на 143%, подчеркнул губернатор. Обратил внимание Шумков не только на успехи, но и на «застарелые болячки» региона — «определенный уровень алкоголизации, наркоманизации». «С этим боремся. Улучшение показателя есть на 3% по заболеванию хроническим алкоголизмом, снижение по наркомании тоже на 9%. Наркомания по-прежнему остается одной из «застарелых проблем» Курганской области Фото: Алексей Гущин © URA.RU Не могу не отметить туберкулез — за пять лет произошло снижение на 32%», — подчеркнул Шумков. Владимир Путин в разговоре с губернатором также особо остановился на социальных проблемах региона, в частности заболеваниях. «Ситуация имеет позитивную динамику, но прошу вас уделять этому особое внимание — так же, как и борьбе с наркоманией. Здесь есть медицинские аспекты, есть правоохранительные аспекты, их много. Просто одними правоохранительными средствами здесь проблему не решить, нужно работать всем вместе», — подчеркнул президент. Государство в ситуации внешнего давления заранее старается предотвратить возможные проблемы с наркоманией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страна находится под санкциями, есть проблемы, связанные с экономикой, риски, что население начнет как в 90-е спиваться, употреблять больше наркотиков. Сложные времена нужно пережить с минимальными потерями, поэтому Путин заранее ставит задачу предотвратить возможный рост наркомании, уверен генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Курганская область регион достаточно проблемный, много депрессивных городов, он подвержен опасности распространения наркотических средств. Поэтому данная задача и ставится на наиболее наглядном регионе. Кроме того, наркотики всегда ориентированы на молодое поколение, через молодежную среду это все распространяется. Все попытки молодежной политики привить здоровый образ жизни на самом деле нацелены на то, чтобы бороться с алкоголизмом и наркоманией не только силовым путем, но и морально нравственным», — выразил мнение политолог. В распространение наркотиков в Сети начали вовлекать не только старшеклассников, но и младших школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам председатель общественной организации «Новая жизнь» Натальи Семиной, на российскую молодежь давно оказывается большое давление. Учащихся не только старших, но и младших классов вовлекают в распространение запрещенных веществ, так называемые «закладки», при этом все звонки с информацией, где брать наркотики и куда их относить поступают из-за рубежа. «То, что Владимир Владимирович заговорил об этом, очень важно. Это действительно целенаправленное уничтожение нашей молодежи извне. Они наше молодое поколение вовлекают то в одно, то в другое, не исключено, что будут стараться еще и с помощью наркотиков травить нашу молодежь. Мы постоянно ведем профилактическую работу, сейчас начинаем с младшего звена в школе. Если раньше было среднее звено, старшее звено, то сейчас прямо с младших классов начинаем разговаривать. Потому что уже в 10-11 классе поздно рассказывать про наркотики, они больше нас знают», — пояснила Семина. Для борьбы с наркотиками следует не просто ловить тех, кто их употребляет, но и реабилитировать их Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собеседница агентства отметила, что в борьбе с наркотиками необходимо открывать как можно больше реабилитационных центров: «Наркозависимый, хочет он этого, или нет, все равно вовлечет в эти сети до пяти человек запросто». Важно также совершенствовать законодательную базу: уголовное наказание нужно не для наркопотребителей, а для наркосбытчиков, уверена эксперт. «У нас наркопотребителя приняли и на этом закончилось. Никто не ведет ниточку до конца, никто не ищет, откуда берутся наркотики», — подчеркнула она. Проблему с реабилитацией, а также наказанием за наркотрафик отметил в разговоре с URA.RU и руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «У нас в силу конструкции уголовного кодекса существует механизм для наказания, к которому есть перечень вопросов у правозащитников. Последнее звено, потребитель наркотиков, фиксируется. А вся цепочка распространения не отслеживается. Здесь также возникает вопрос, если подростки сталкиваются с наркопотреблением, нужно расширять институт реабилитации», — подвтожил Кирьян, добавив, что здесь, как и сказал президент, ни губернаторы, ни руководители районов, не правоохранители не смогут преодолеть это явление в одиночку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин защитит российскую молодежь от еще одной провокации со стороны Запада. Глава государства намерен предотвратить вовлечение молодого поколения в наркоманию и пресечь рост наркотрафика на границах страны. Так эксперты трактуют общение Путина с главой Курганской области Вадимом Шумковым 6 марта. Только комплексная работа всех служб, от правоохранителей, губернаторов, до тех, кто занимается молодежной политикой позволит стране справиться с проблемой. Встреча президента Путина с курганским губернатором Шумковым состоялась по видеосвязи. Глава региона подробно отчитался о реализации ключевых проектов и поручений президента. Прежде всего речь шла о работе территорий опережающего развития (ТОР). В рамках программы к ТОР были добавлены пять индустриальных парков с более чем тысячей рабочих мест. В разработке региона 1313 инвестпроектов, которые обеспечат 13 тысяч новых рабочих мест, добавил Шумков. Семь с половиной тысяч из них уже создано, что помогло сократить количество учтенной безработицы за год вдвое. Регион смог ликвидировать задолженность с 2018 года в 3,2 млрд рублей по налогам и зарплатам, в 1,6 млрд по коммуналке. Собственные доходы области за три года выросли на 143%, подчеркнул губернатор. Не могу не отметить туберкулез — за пять лет произошло снижение на 32%», — подчеркнул Шумков. Владимир Путин в разговоре с губернатором также особо остановился на социальных проблемах региона, в частности заболеваниях. Страна находится под санкциями, есть проблемы, связанные с экономикой, риски, что население начнет как в 90-е спиваться, употреблять больше наркотиков. Сложные времена нужно пережить с минимальными потерями, поэтому Путин заранее ставит задачу предотвратить возможный рост наркомании, уверен генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Курганская область регион достаточно проблемный, много депрессивных городов, он подвержен опасности распространения наркотических средств. Поэтому данная задача и ставится на наиболее наглядном регионе. Кроме того, наркотики всегда ориентированы на молодое поколение, через молодежную среду это все распространяется. Все попытки молодежной политики привить здоровый образ жизни на самом деле нацелены на то, чтобы бороться с алкоголизмом и наркоманией не только силовым путем, но и морально нравственным», — выразил мнение политолог. По словам председатель общественной организации «Новая жизнь» Натальи Семиной, на российскую молодежь давно оказывается большое давление. Учащихся не только старших, но и младших классов вовлекают в распространение запрещенных веществ, так называемые «закладки», при этом все звонки с информацией, где брать наркотики и куда их относить поступают из-за рубежа. Мы постоянно ведем профилактическую работу, сейчас начинаем с младшего звена в школе. Если раньше было среднее звено, старшее звено, то сейчас прямо с младших классов начинаем разговаривать. Потому что уже в 10-11 классе поздно рассказывать про наркотики, они больше нас знают», — пояснила Семина. Собеседница агентства отметила, что в борьбе с наркотиками необходимо открывать как можно больше реабилитационных центров: «Наркозависимый, хочет он этого, или нет, все равно вовлечет в эти сети до пяти человек запросто». Важно также совершенствовать законодательную базу: уголовное наказание нужно не для наркопотребителей, а для наркосбытчиков, уверена эксперт. «У нас наркопотребителя приняли и на этом закончилось. Никто не ведет ниточку до конца, никто не ищет, откуда берутся наркотики», — подчеркнула она. Проблему с реабилитацией, а также наказанием за наркотрафик отметил в разговоре с URA.RU и руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «У нас в силу конструкции уголовного кодекса существует механизм для наказания, к которому есть перечень вопросов у правозащитников. Последнее звено, потребитель наркотиков, фиксируется. А вся цепочка распространения не отслеживается. Здесь также возникает вопрос, если подростки сталкиваются с наркопотреблением, нужно расширять институт реабилитации», — подвтожил Кирьян, добавив, что здесь, как и сказал президент, ни губернаторы, ни руководители районов, не правоохранители не смогут преодолеть это явление в одиночку.