Лавров начал борьбу против открытия еще одного фронта

Ситуация в Карабахе может повлиять на спецоперацию

19 мая 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

РФ втянута в сложные переговоры между Ереваном и Баку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия возобновила активную работу над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном, чтобы сохранить свое влияние на Южном Кавказе. Для Москвы также важно не допустить открытие еще одного фронта, так как страна сейчас не может отвлекать силы от Украины и Сирии. Так эксперты прокомментировали URA.RU прошедшую в столице встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана 19 мая. Ведущая роль России Лавров провел встречу с коллегами из Еревана и Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пятницу 19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со своими коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Сначала Лавров встретился с дипломатами один на один, затем состоялись общие переговоры между тремя сторонами. Главной темой была работа над мирным договором, однако она подразумевала обсуждение нескольких вопросов: делимитация (разграничение границ — прим. URA.RU), разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, общая ситуация с безопасностью в Карабахе. По словам Сергея Лаврова, представители обеих стран выразили «признательность российской стороне за ведущую роль в общих усилиях». Чиновник подчеркнул, что по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций стороны уже близки к окончательной договоренности. «Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали работать, и он сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников. Армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, президенты Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе. Работа над мирным договором, безусловно, является основополагающей», — сказал Лавров. Министр добавил, что по вопросу мирного договора «удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению». Карабах или Арцах? Конфликту вокруг Карабаха много лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конфликту вокруг Карабаха или Арцаха, как его называют в Армении, несколько десятков лет. Обе страны утверждают, что это — их исторические земли. Так или иначе, но после установления советской власти территорию со смешанным населением решили оставить за Азербайджаном, но в составе автономии. В годы Перестройки по региону прокатились межнациональные конфликты, вскоре все переросло в полноценную войну. Армения победила, отвоевав и Нагорный Карабах, и окружающую его территорию, после чего конфликт заморозился на много лет. В 2020 году Азербайджан взял реванш в ходе Второй Карабахской войны. Баку вернул контроль над частью окружающей Карабах территории и был готов идти на столицу непризнанной республики — Степанакерт. Однако после вмешательства России конфликт вновь заморозился. Согласно договору Азербайджан получил контроль над всей оставшейся незанятой территорией, за исключением собственно Карабаха, безопасность которого начали обеспечивать российские миротворцы. Определение статуса территории отложили на потом. Армения может признать Карабах за Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 мая 2023 года фактически публично признал Карабах территорией Баку. Он заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана как государства площадью 86 600 кв. км — то есть с Карабахом в составе. Тренд на урегулирование Руководитель отдела Кавказа института стран СНГ Владимир Новиков отмечает, что встреча Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана отличается от предыдущих, так как ситуация начала сдвигаться с мертвой точки. «Армения во главе с Пашиняном фактически отказалась от Нагорного Карабаха. Теперь вопрос в том, когда будет подписан договор и какая будет реакция армянского общества. Если Армения признает Карабах за Баку и будет настаивать только на обсуждения безопасности карабахских армян, то будем обсуждать, какие механизмы эту безопасность будут обеспечивать. Россия преследует цель закрепиться на тренде переговорного процесса. Москва изначально предлагала сделать вопрос принадлежности Карабаха, его статуса отложенным. Сейчас отложенным этот статус уже не будет, так вопрос не стоит», — считает эксперт. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский считает, что МИД на переговорах, как минимум, хочет добиться прекращения провокационных действий против миротворцев РФ со стороны Азербайджана. Ранее азербайджанские активисты пытались проникнуть на подконтрольную им территорию. «Россия сейчас занята, не до Кавказа, поэтому, по мнению некоторых в Азербайджане, можно устраивать провокации. Второе — в Азербайджане нет понимания, что большие территории они получили по соглашению о прекращении огня, которое они заключили с нашим участием. Без него отвоевывать пришлось бы все с кровью. Хотелось бы, чтобы МИД довел эту информацию до Азербайджана, чтобы у них возникло понимание», — говорит Надеин-Раевский. Статья по теме Путин пресек попытку Запада выдавить Россию с Кавказа По словам эксперта, у РФ непростая позиция на переговорах: «С одной стороны, мы ведем политику „над схваткой“ и в этой связи непонятно, как оценивать союз Армении и России? С другой стороны, Ереван сыграл свою роль. Нынешнее руководство страны — прозападное, антироссийское. Поэтому все эти противоречащие друг другу фактор приходится учитывать. Сейчас Россия заинтересована в том, чтобы сохранить статус-кво. Тогда у нас будут развязаны руки для действий на других фронтах — Украине и Сирии, где не все еще закончилось». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия возобновила активную работу над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном, чтобы сохранить свое влияние на Южном Кавказе. Для Москвы также важно не допустить открытие еще одного фронта, так как страна сейчас не может отвлекать силы от Украины и Сирии. Так эксперты прокомментировали URA.RU прошедшую в столице встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана 19 мая. Ведущая роль России В пятницу 19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со своими коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Сначала Лавров встретился с дипломатами один на один, затем состоялись общие переговоры между тремя сторонами. Главной темой была работа над мирным договором, однако она подразумевала обсуждение нескольких вопросов: делимитация (разграничение границ — прим. URA.RU), разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, общая ситуация с безопасностью в Карабахе. По словам Сергея Лаврова, представители обеих стран выразили «признательность российской стороне за ведущую роль в общих усилиях». Чиновник подчеркнул, что по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций стороны уже близки к окончательной договоренности. Министр добавил, что по вопросу мирного договора «удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению». Карабах или Арцах? Конфликту вокруг Карабаха или Арцаха, как его называют в Армении, несколько десятков лет. Обе страны утверждают, что это — их исторические земли. Так или иначе, но после установления советской власти территорию со смешанным населением решили оставить за Азербайджаном, но в составе автономии. В годы Перестройки по региону прокатились межнациональные конфликты, вскоре все переросло в полноценную войну. Армения победила, отвоевав и Нагорный Карабах, и окружающую его территорию, после чего конфликт заморозился на много лет. В 2020 году Азербайджан взял реванш в ходе Второй Карабахской войны. Баку вернул контроль над частью окружающей Карабах территории и был готов идти на столицу непризнанной республики — Степанакерт. Однако после вмешательства России конфликт вновь заморозился. Согласно договору Азербайджан получил контроль над всей оставшейся незанятой территорией, за исключением собственно Карабаха, безопасность которого начали обеспечивать российские миротворцы. Определение статуса территории отложили на потом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 мая 2023 года фактически публично признал Карабах территорией Баку. Он заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана как государства площадью 86 600 кв. км — то есть с Карабахом в составе. Тренд на урегулирование Руководитель отдела Кавказа института стран СНГ Владимир Новиков отмечает, что встреча Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана отличается от предыдущих, так как ситуация начала сдвигаться с мертвой точки. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский считает, что МИД на переговорах, как минимум, хочет добиться прекращения провокационных действий против миротворцев РФ со стороны Азербайджана. Ранее азербайджанские активисты пытались проникнуть на подконтрольную им территорию. По словам эксперта, у РФ непростая позиция на переговорах: «С одной стороны, мы ведем политику „над схваткой“ и в этой связи непонятно, как оценивать союз Армении и России? С другой стороны, Ереван сыграл свою роль. Нынешнее руководство страны — прозападное, антироссийское. Поэтому все эти противоречащие друг другу фактор приходится учитывать. Сейчас Россия заинтересована в том, чтобы сохранить статус-кво. Тогда у нас будут развязаны руки для действий на других фронтах — Украине и Сирии, где не все еще закончилось».